Крупнейшая катарская авиакомпания запустит рейсы в Киев в 2018 году

Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о запуске рейсов в Киев в 2018 году, сообщила пресс-служба компании.

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"Qatar Airways откроет 12 новых направлений в 2018 году: Сан-Франциско (США), Кардифф (Уэльс), Утапао (Таиланд), Читтагонг (Бангладеш), Миконос (Греция), Малага (Испания), Аккра (Гана), Лиссабон (Португалия), Абиджан (Кот-д'Ивуар), Прага (Чехия), Киев (Украина) и Момбаса (Кения)", - сказано в сообщении.

Точная дата первого полета в Украину еще не определена, но аэропорт Борисполь уже появился в системе бронирования перевозчика.

Справка УНИАН. Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. По состоянию на январь 2017 года Qatar Airways обслуживает более 150 направлений по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании из своего центра в международном аэропорту Хамад, что делает его одним из немногих авиаперевозчиков, который летает на все пять обитаемых континентов планеты.