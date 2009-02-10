Французским автопроизводителям выделят 6 млрд. евро

Президент Франции Николя Саркози объявил о том, что компании Peugeot-Citroen и Renault получат государственные кредиты на общую сумму около 6 млрд. евро (8 млрд. долларов), сообщает Би-би-си. По словам Саркози, каждый из двух автопроизводителей получит кредиты в обмен на обещание не закрывать фабрики в течение пяти лет.

Президент Франции пообещал компаниям финансовую помощь в развитии экологически чистых технологий и сказал, что "сделает все возможное", чтобы не допустить дальнейших сокращений.

Кроме Peugeot-Citroen и Renault, помощь от французских властей получат и компании-поставщики автопроизводителей: им обещаны 800 миллионов долларов.

Объявленные Саркози меры уже вызвали критическую реакцию в ЕС.

Представители Еврокомиссии заявили, что намерены в деталях проанализировать план защиты французских фабрик от влияния кризиса, который испытывает на себе весь ЕС.

"Прежде всего, мы не должны стать протекционистами и допустить, чтобы в Германии покупали только немецкие машины, французы хотели бы купить только французские товары и американцы покупали бы только американскую сталь. По опыту прошлых кризисов мы знаем о необходимости открытых рынков", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

План стимулирования французской экономики предусматривает вложение почти 34 млрд. долларов.

Автомобильная промышленность, в которой занята десятая часть всего населения Франции, остается одной из наиболее важных отраслей в экономике страны.