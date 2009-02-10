Минтранс отменил ротацию глав Херсонского и Ильичевского морпортов

Министерство транспорта и связи Украины снова назначило Андрея ЕГОРОВА начальником ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь ХМТП Мирон БУБА.

«Минтранс приказами от 9 февраля отменил ротацию руководства Херсонского и Ильичевского морпортов. Они (руководители портов – УНИАН) возвращены на прежнее место работы», - сообщил М.БУБА.

По его словам, начальником Херсонского морпорта вновь стал Андрей ЕГОРОВ, на должность начальника Ильичевского морпорта возвращен Геннадий СКВОРЦОВ.

Как сообщалось, в конце января Г.СКВОРЦОВ был уволен с должности начальника Ильичевского морпорта, а на его место был назначен А.ЕГОРОВ.