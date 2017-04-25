В Киеве на мосту Метро ограничат движение транспорта

В течение трех дней, 26-28 апреля, ночью и вечером на мосту Метро будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через р. Днепр будет ограничено движение транспорта в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект:

в первой полосе движения - с 21.00 26 апреля до 07.00 27 апреля;

во второй полосе - с 21.00 27 апреля до 07.00 28 апреля.

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Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.