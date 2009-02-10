Укрзализныця намерена закупить 2 тыс. грузовых вагонов

«Укрзализныця” в этом году рассчитывает закупить 2 тыс. грузовых вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор “Укрзализныци” Михаил КОСТЮК.

В то же время он отметил, что на сегодня из-за кризиса и снижения объема грузоперевозок простаивает 45 тыс. вагонов.

По его данным, в январе грузоперевозки сократились ориентировочно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Но мы будем покупать вагоны, несмотря на эти 45 тыс. вагонов, которые простаивают. По той причине, что у нас есть производитель, который является нашим партнером, и он не один, их в Украине три плюс два наших завода, которые изготавливают вагоны, и мы не имеем морального права оставить их на два или три года без работы”, - заявил гендиректор ведомства.

Как напомнил он, для закупки грузовых вагонов ведомство в этом году привлекает кредит ЕБРР.

Кроме того, он отметил, что закупка вагонов осуществляется также из-за старения вагонного парка.

“Вагонный парк стареет, и мы считаем более целесообразным списать вагоны, срок эксплуатации которых уже вышел, чем вкладывать деньги в продление срока эксплуатации”, - сообщил он.