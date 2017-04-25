Бельгийская компания стала вторым победителем тендера по дноуглублению порта Южный

Дочерняя компания Novadeal LTD бельгийской DEME Group стала победителем аукциона по реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам крупнейшего по объемам перевалки грузов среди портов Украины – морского торгового порта "Южный" (Одесская область).

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Согласно объявлению в системе электронных государственных закупок Prozorro, "дочка" бельгийской DEME Group предложила выполнить данный объем работ за 586 миллионов гривень при ожидаемой стартовой цене от заказчика 839,61 миллиона гривень.

В целом, на участие в тендере подали заявки пять компаний - нидерландская Boskalis International B.V., китайская China Harbour Engineering company Ltd, бельгийская Jan De Nul n.v., бельгийская Novadeal LTD, дочернее предприятие "ВО Украина", все из них были допущены к проведению аукциона.

Согласно результатам аукциона, "дочка" бельгийской DEME Group изначально предложила выполнить работы за 818,05 миллиона гривень, тогда как ближайший конкурент – китайская компания China Harbour Engineering Company LTD предложила за свои услуги 747,25 миллиона гривень, а остальные участники торгов установили цену на уровне или выше 838 миллионов гривень. При этом, в ходе торгов, Novadeal LTD снизила цену до 586 миллионов гривень, став победителем конкурса.

Как сообщал УНИАН, ранее китайская компания China Harbour Engineering company Ltd. стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный". Китайская компания предложила услугу за 1,065 миллиарда гривень при ожидаемой цене 1,197 миллиарда гривень.

Проект в порту "Южный" предусматривает дноуглубление до 16 метров водных подходов к причалам №№ 23-25 и их операционной акватории. Он реализуется согласно меморандуму, подписанному ГП "Администрация морских портов Украины" с компаниями "МВ Карго" и Cargill в августе 2015 года. Финансовыми партнерами "МВ Карго" в проекте являются Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.