"Укрзализныця" избрала начальников шести региональных филиалов

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" 24 апреля завершила открытый отбор кандидатов на должности директоров своих шести региональных филиалов, по итогам которого избрала победителей конкурса из 64 кандидатов, подавших заявки на участие.

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В частности, как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", 24 апреля правление компании проголосовало за назначение Сергея Бугаева директором Донецкой железной дороги, который до этого занимал пост и. о. заместителя начальника структурного подразделения службы материально-технического обеспечения данного филиала; за назначение Николая Кужавского на пост директора Приднепровской магистрали, до этого занимавшего должность заместителя начальника по реформированию этого филиала; за назначение Григория Бевза на пост начальника Юго-Западной железной дороги, который до этого занимал пост директора опытно-механического завода "Карпаты".

Кроме того, "Укрзализныця" по итогам отбора утвердила в должности начальников Львовской и Одесской железных дорог Ивана Груника и Вячеслава Еремина соответственно, которые до этого занимали посты и. о. начальников данных филиалов. Начальником Южной железной дороги стал Николай Уманец, до этого занимавший данную должность.

В пресс-службе уточнили, что первый этап открытого отбора кандидатов на должности директоров региональных филиалов "Укрзализныци" проходил с 19 января по 23 февраля 2017 года включительно. По итогам работы экспертной группы компании из 64 кандидатов, подавших заявки на участие, во второй этап отбора прошли 23 претендента. В свою очередь, по результатам отбора второго этапа правлению "Укрзализныци" рекомендовано рассмотреть на заседании заявки 9 кандидатов.

В сообщении отмечается, что все участники прошли проверку компетентного органа на коррупционную составляющую.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун сообщил, что компания испытывает трудности с увольнением ряда сотрудников в связи с их массовыми выходами на больничный и заявил о необходимости проведения открытого конкурса на данные должности.

Сам Балчун был назначен на должность руководителя "Укрзализныци" по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинетом министров 20 апреля прошлого года.