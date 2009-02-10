Строителям «моста им. Кирпы» задолжали 300 млн.

С начала года на строительство автомобильно-железнодорожного моста через р. Днепр в г. Киеве поступило 50 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

«Темпы работ поддерживаются. Мы надеемся, что запланированные в Госбюджете 650 млн. грн. на этот году мы получим. Первый транш (50 млн. грн. – УНИАН) мы получили, и частично удовлетворили те долги, которые были у нас на конец 2008 года за выполненные работы», - сказал он. По его данным, на сегодня оставшаяся задолженность за выполненные работы составляет около 300 млн. грн.

Относительно сроков строительства А.Кривопишин подчеркнул, что все будет зависеть от бюджетного финансирования. «В этом году планируем завершить строительство второго железнодорожного пути и открыть движение по двум путям на железнодорожной части моста, рабочее движении. Окончательные сроки (полного завершения строительства моста – УНИАН) зависят от финансирования. Сейчас мы полностью зависим от бюджетного финансирования», - сказал начальник ЮЗЖД.

Как сообщалось, 21 января т.г. Кабинет министров принял решение о выделении первого транша в 50 млн. грн. на строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве. В целом на 2009 год финансирование строительства моста составит 650 млн. грн. Средства будут выделены из Стабилизационного фонда.

Напомним, в конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста, сейчас ведутся работы на второй ветке.