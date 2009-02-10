СП возмущен призывом Луценко к ГАИ

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН возмущен призывом министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО к подчиненным активизировать сбор штрафов на дорогах для наполнения бюджета МВД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам И.ПУКШИНА, такой призыв прозвучал на последней расширенной коллегии МВД, которая состоялась 6 февраля при участии первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА и руководителей центрального аппарата и территориальных управлений МВД.

«Министр внутренних дел, прогнозируя проблемы с госбюджетом, в частности выплатами зарплат работникам МВД, призвал подчиненных латать дыры в бюджете МВД за счет активизации сбора штрафов на дорогах. «Находите способы забирать наши деньги. На грани фола, но делайте. Там наши зарплаты» - такие слова позволил себе использовать ЛУЦЕНКО», - утверждает И.ПУКШИН. При этом заместитель главы Секретариата Президента отметил, что такие высказывания могут вызывать общественное возмущение.

«Министру ЛУЦЕНКО следует помнить, что штрафы за нарушение правил дорожного движения были повышены, прежде всего, для наведения порядка на дорогах, а не для пополнения фонда зарплат работников ГАИ, тем более, что половина собранных штрафов направляется в местный бюджет», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Заместитель главы Секретариата напомнил, что за неполных 3 месяца действия инициированных Президентом Украины законодательных изменений в сфере безопасности дорожного движения удалось прекратить беспорядок на дорогах и переломить тенденцию роста количества ДТП и количества пострадавших и погибших на автодорогах. За январь с.г. совершено на 40% меньше ДТП, а количество погибших в них сократились на 45%.

«Сейчас очень важно не заниматься профанацией президентской инициативы, а завершить наведение порядка на дорогах, перейти на цивилизованные отношения «водитель-ГАИшник» и минимизировать злоупотребления работников ГАИ. Штрафы должны стягиваться исключительно в способ, определенный законом», – отметил И.ПУКШИН.

«Водители не виноваты и не надо никого ставить в «стойло», как образно высказывается министр. Надо делать свою работу, а не искать, как переложить на других свою ответственность», - обратил внимание заместитель главы Секретариата.