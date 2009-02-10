Минтранс снизит штрафы для автоперевозчиков

Размер финансовых санкций для перевозчиков, которые нарушают лицензионные условия и Закон Украины «Об автомобильном транспорте», будут уменьшены до 20-ти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на заместителя министра – председателя Госавтотрансадминистрации Леонида Сергиенко.

«Министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский принял решение снизить штрафы до 20-ти необлагаемых минимумов доходов граждан», - сказал Л.Сергиенко.

Таким образом, Министерство транспорта и связку Украины не будет взимать штрафы в размере 100 и более необлагаемых минимумов доходов граждан. «В условиях кризиса это огромный груз для перевозчиков, они просто не в силах платить эти штрафы. В настоящее время нужно создавать ровные условия для перевозчиков, а не облагать их непосильными штрафами», - сказал заместитель министра.

Отметим, что речь идет о финансовых санкциях, которые взимаются с субъектов ведения хозяйства, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и (или) грузов за нарушение законодательства «Об автомобильном транспорте», а не о штрафах с физических лиц за нарушение Кодекса Украины об административных правонарушениях (последние взимает ГАИ).

В Минтрансе также напоминают, что проектом Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте», подготовленным Минтранссвязи, за эксплуатацию легкового автомобиля, обустроенного как такси, без наличия лицензионной карточки предусматривалась финансовая санкция в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан; за стоянку легкового автомобиля, который не обустроен как такси и не имеет лицензионной карточки, и посадку пассажиров на стоянке такси или на пути следования – финансовая санкция в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями представителей общественных организаций, которые выдвигались в ходе общественного обсуждения внесения изменений к Закону Украины «Об автомобильном транспорте» на прошлой неделе, было предложено установить финансовые санкции, которые будут предусматриваться статьей 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а также финансировании Госавтотрансадминистрации за счет средств государственного бюджета. Госавтотрансадминистрация учла отмеченные предложения и замечания общественных организаций к проекту Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и пошлет этот проект закона к Министерству юстиции Украины в ближайшее время.

В настоящее время в соответствии со ст. 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» за эксплуатацию легкового автомобиля, обустроенного как такси, без наличия лицензионной карточки применяется штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан; за стоянку легкового автомобиля, который не обустроен как такси и не имеет лицензионной карточки, и посадку пассажиров на стоянке такси - штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.