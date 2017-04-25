Правление УЗ готовит информацию набсовету о соблюдении законодательства при закупке дешевых китайских вагонокомплектов

Правление акционерной госкомпании «Укрзализныця» по запросу наблюдательного совета компании готовит информацию о том, действительно ли будут нарушены нормы украинского законодательства при осуществлении закупки вагонного литья, произведенного в Китае в 2012-2013 годах за средства российских бизнесменов, в том числе «оружейных баронов».

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Об этом УНИАН сообщил первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Действительно, есть вопрос относительно нынешнего процесса утверждения стандартов и того, насколько это соответствует требованиям Антимонопольного комитета и предложениям «Укрзализныци», - сообщил Кравцов.

При этом он уточнил, что главный вопрос, который интересует набсовет: не окажется ли, что достигнутый экономический эффект вследствие закупки более дешевого китайского литья будет перечеркнут вопросом безопасности перевозок.

«Эти вопросы я уже задавал правлению, и они должны подготовить информацию в отношении корреляции соотношения экономического эффекта от закупки более старого литья и его влияния на срок эксплуатации вагонов и безопасность перевозок», - подчеркнул Кравцов, добавив, что в настоящее время правление компании уже готовит данную информацию, которую набсовет планирует заслушать на этой неделе.

Отвечая на вопрос о том, кто понесет уголовную ответственность в случае возникновения техногенных аварий при эксплуатации в Украине не соответствующих стандартам китайских вагонокомлектов, Кравцов заявил, что «Укрзализныця» просто так не может принять решение о их закупке, поскольку это требует более глубокого анализа и научного обоснования со стороны профильных институтов.

«В случае если будет принято решение, что может использоваться более старое литье 2013 года, то для того, чтобы это решение вступило в силу, должны быть все соответствующие научные заключения профильных институтов», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля «Укрзализныця» объявила два тендера на закупку 960 вагонокомплектов при установленной максимально допустимой цене в 96 тыс. грн за один комплект. Кроме того, филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» в феврале объявил еще два тендера на закупку более 2 тысяч вагонокомплектов на тех же ценовых условиях.

Отечественные производители – «Кременчугский сталелитейный завод» и «Азовмаш», возможности производства которых полностью покрывают потребности государственного монополиста, – отказались участвовать в тендерах из-за установленной на экономически необоснованном уровне максимально допустимой цены.

Согласно данным Prozorro, заявки на участие в торгах подали две компании – киевская компания «Центр промышленного субконтрактинга», предлагающая литье производства китайской «Ружоуской компании «Тианруй», и компания «Интерресурсы», которая также не имеет собственной производственной базы.

В середине апреля Антимонопольный комитет по иску двух малоизвестных компаний разрешил «Укрзализныце» закупать вагонокомплекты, произведенные в Китае в 2012-2013 годах на деньги российских оружейных баронов. При этом «Укрзализныця» поприветствовала данное разрешение, отметив, что это решение не противоречит украинскому законодательству и является весьма выгодным для железной дороги.

Однако, АМКУ принял решение вопреки требованиям премьер-министра Владимира Гройсмана, который неоднократно призывал руководство «Укрзализныцы» запустить масштабную программу вагоностроения, сделав ставку на отечественных производителей вагонов.

Закон «О железнодорожном транспорте» требует, чтобы вся поставляемая на железную дорогу продукция была сертифицированной и соответствовала нормам безопасности. Кроме того, Украина ввела новый ГОСТ на литье (32400), и все литье, произведенное с декабря 2016 года в Украине для нужд «Укрзализныци» должно строго соответствовать этому ГОСТу.

В конце марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков обвинили руководство Антимонопольного комитета в содействии монопольному положению дистрибуционной компании «Тедис Украина», учредителями которой, по мнению следствия, являются оружейные бароны из России.