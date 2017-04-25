"Укрзализныця" в 2016 году получила свыше 7 миллиардов убытка – аудированная отчетность

Крупная международная консалтинговая компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y) завершила проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Публичной акционерной компании "Укрзализныця" за 2016 год, согласно которому компания получила 7,3 млрд грн убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

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Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook, комментируя результаты аудита.

«Убыток предприятия по международным стандартам в 7,3 млрд грн обусловлен значительным ростом амортизационных отчислений - с 7 млрд грн в 2015 году до почти 18 млрд грн в 2016 году. Поэтому, это - бумажный убыток, и обусловлен он индексацией стоимости основных средств, а не показатель реальных потерь компании», - объяснил Балчун.

При этом, по его словам, аудиторы также отметили, что в сопоставимых условиях (стабильность гривни, отсутствие роста амортизационных расходов) 2015 и 2016 гг. финансовый результат прошлого года был бы лучшим почти на 11 млрд грн.

Балчун добавил, что правление «Укрзализныци» одобрило проект консолидированной финансовой отчетности компании, которую планируется представить на утверждение правительства.

Компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y) выиграла тендер "Укрзализныци" на проведение аудита ее консолидированной финансовой отчетности за 2016 год с ценой предложения 20,61 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 2015 год «Укрзализныця» завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности – чистая прибыль «Укрзализныци» составила 303 млн грн.

20 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о намерении голосовать за отставку главы «Укрзализныци» Войцеха Балчуна, контракт которого истекает в мае 2017 года, а также сообщил о готовности представить на рассмотрение правительства трех кандидатов на данный пост. При этом министр не назвал их имена.

11 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство даст оценку деятельности поляка Войцеха Балчуна на посту главы правления «Укрзализныци» после проведения аудита компании.

С конца 2016 года министр инфраструктуры Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В частности, он заявил, что с приходом Балчуна на должность главы правления «Укрзализныци» в период с мая 2016 по январь 2017 года ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 млрд грн.

Экс-руководитель Польских железных дорог Балчун был назначен Кабмином 20 апреля 2016 года по итогам конкурсного отбора.