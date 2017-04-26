"Укрзализныця" намерена повторно объявить тендер по закупке около 2,5 тысячи полувагонов

Филиал акционерной госкомпании «Укрзализныця» - Дарницкий вагоноремонтный завод на текущей неделе планирует повторно объявить тендер по закупке 2465 грузовых полувагонов с учетом рекомендаций экспертной комиссии Национального комитета по промышленному развитию.

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В частности, как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», во исполнение протокола совещания по вопросам обновления подвижного состава "Укрзализныци" в 2017 году под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона, компания учла заключение вышеупомянутой комиссии относительно средней стоимости без НДС изготовления полувагонов на тележках, модернизированных по проекту С14.01 в рыночных ценах по состоянию на 24 марта этого года.

По данным «Укрзализныци», средняя стоимость изготовления полувагона, указанная в коммерческих предложениях производителей, которые они предоставили в январе, составила 1,06 млн грн без НДС.

"В то же время, "Укрзализныця" осуществила мониторинг цен на комплектующие и, успешно проведя переговоры с поставщиками по снижению стоимости, добилась от них согласия на удешевление литья. Так, для одного вагонокомплекта вместо 160 тыс. грн без НДС стоимость литья уменьшена до 132,2 тыс. грн без НДС. Это позволяет рассчитывать на приобретение 2465 полувагонов вместо ожидаемых 2400 единиц", - отметили в пресс-службе.

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В «Укрзализныце» напомнили, что производители не подали заявок на участие в предыдущих тендерах компании, объявленных 18 января на площадке электронной системы публичных закупок ProZorro.

По данным пресс-службы, с начала текущего года три филиала-завода компании построили уже 172 полувагона и два окатышевоза.

Как сообщал УНИАН, в январе «Укрзализныця» объявила 8 тендеров на закупку 3 тыс. грузовых вагонов с поставкой до 30 июня. При этом вагоностроители отмечали, что ожидаемая цена закупки вагонов ниже себестоимости производства вагона, в связи с чем они не смогут принять участие в тендерах, если не будет проведена корректировка бюджета закупки грузовых вагонов в сторону увеличения. Позже все эти тендеры были отменены самой "Укрзализныцей", так как ни один производитель не подал заявку на участие.

В этой связи вагоностроители обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором попросили провести независимый аудит калькуляции цен на полувагоны на их предприятиях и предприятиях «Укрзализныци» для объявления повторных тендеров.