Договорились: лоукостер Ryanair будет летать из "Борисполя" с сентября

Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair достигла договоренности с руководством крупнейшего в Украине государственного международного аэропорта "Борисполь" и международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

"Я бы хотел всех проинформировать, что вчера прошли успешные переговоры авиакомпании Ryanair с руководством аэропортов «Борисполь» и «Львов». Позиция и президента, и премьер-министра едина - мы должны дать дешевые авиаперевозки для украинцев», - сказал Омелян.

Ранее глава международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин озвучил мнение, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (международный аэропорт "Антонов", - ред.), а не "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривает также и международный аэропорт "Киев"（Жуляны).

Позже глава аэропорта "Борисполь" Рябикин заявил, что «Борисполь» пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» – государственное предприятие, обеспечивающее 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».