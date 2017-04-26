Порошенко подписал закон об изменениях в правилах дорожного движения

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 41 закона Украины «О дорожном движении» (относительно приоритетности транспортных средств, которые двигаются по кругу)».

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля ВР приняла закон о единственном правиле пересечения перекрестков, где организованно круговое движение, согласно которым преимущество предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

За принятие соответствующего закона №4246 проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автомобильных дорогах, а в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которыми вводились бы единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.

Справка УНИАН. Согласно нынешним нормам, перекрестки с круговым движением не поддаются регулировке и на них не предусмотрена установка светофоров. Приоритет движения в данном случае определяется дорожной разметкой и соответствующими знаками. Включения поворотов во время преодоления этого дорожного отрезка не является обязательным условием, а необходимость их использования целесообразна лишь в том случае, если водитель имеет намерение осуществить переход с одного ряда в другой.