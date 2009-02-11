40% сотрудников Скадовского морпорта могут стать безработными

40% из 300 сотрудников государственного предприятия «Скадовский морской торговый порт» могут стать безработными в случае реорганизации порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Скадовска Александр ГАВРИШ.

По его словам, сокращение произойдет при условии вхождения порта в качестве портопункта в структуру госпредприятия «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

«Сокращение может коснуться не только самих сотрудников порта, но и до 100 служащих таможенных, пограничных и карантинных подразделений, находящихся на территории Скадовского морпорта», - сказал А.ГАВРИШ.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2008 года в ходе коллегии Минтранссвязи заместитель министр транспорта и связи – руководитель «Укрморречфлота» Владимир Работнев заявил журналистам, что министерство планирует объединить Скадовский и Херсонский морские торговые порты.

25 декабря 2008 года «Укрморречфлот» принял решение о переводе Скадовского порта в статус реорганизуемых предприятий.

Справка УНИАН. Скадовский МТП был основан в 1895 году. Мощности порта позволяют перерабатывать до 500 тыс. тонн навалочных, до 100 тыс. тонн генеральных и до 100 тыс. тонн зерновых грузов в год. Скадовский порт в основном осуществляет грузопассажирские и автопаромные перевозки на турецком направлении.

К порту приписан портопункт Хорлы.