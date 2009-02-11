Совет предпринимателей: автомобилисты не предоставили предложения по транспортным вопросам

Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины заявляет, что представители автовладельцев отказались предоставить свои предложения к проектам постановлений относительно решения их вопросов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

В соответствии с поручением премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, данным по результатами встречи с автомобилистами, которая состоялась 6 февраля, Госкомпредпринимательства совместно с Советом предпринимателей при Кабмине разработали изменения к ряду постановлений, которые позволяют использовать доверенности на транспортные средства без временных регистрационных талонов; запрещают участие органов ГАИ в эвакуации и блокировке автомобилей коммунальными службами; определяют конкретный порядок действий органов ГАИ при изъятии автомобилей в случае нарушения водителем конкретных положений правил дорожного движения и решают другие вопросы, которые ставили перед правительством автовладельцы.

Отмеченные проекты согласованы с Госавтоинспекцией Украины.

На встрече с премьер-министром договорились, что разработанные проекты постановлений будут вынесены на рассмотрение правительства только после согласования с уполномоченными представителями автовладельцев (В.КРЕМИЗОВИЧЕМ, Д.ЗАБОРИНЫМ, О.ЛИПРИДИ, О.НАЗАРЕНКО, В.ПАВЛОВЫМ, О.ДАНИЛЮКОМ).

9 февраля проекты постановлений были переданы указанным лицам с просьбой завизировать их в максимально сжатые сроки для того, чтобы изменения в интересах автомобилистов были рассмотрены правительством на заседании 11 февраля.

Однако состоянием на 19.00 10 февраля, несмотря на многочисленные телефонные звонки председателя Госкомпредпринимательства Александры КУЖЕЛЬ и сопредседателя Совета предпринимателей при Кабмине Оксаны ПРОДАН, ни один из вышеупомянутых не предоставил свои предложения относительно проектов документов.

Таким образом, ответственность за возможное невыполнение договоренностей об улучшении условий для автовладельцев лежит исключительно на уполномоченных представителях забастовщиков, отмечают в Совете предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 г. Верховная Рада приняла закон, который увеличивает налог с владельцев транспортных средств, в частности при первой регистрации, в 5-10 раз.

5 февраля во всех крупных городах состоялась всеукраинская акция протеста автовладельцев против увеличения транспортного сбора и налогов.

6 февраля Ю.ТИМОШЕНКО провела совещания при участии представителей общественных объединений автовладельцев. Она поручила подготовить на следующее заседание правительства документы относительно упрощения системы передачи права управления автомобилем и целесообразности временного регистрационного талона, а также проект распоряжения о запрещении ГАИ принимать участие в незаконной эвакуации автомобилей.