При Кабмине создан Совет автомобилистов
Тимошенко: «И пока мы все проблемы владельцев автотранспортных средств не урегулируем, он будет работать на постоянной основе»…
При Кабинете министров Украины создан Совет автомобилистов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято единогласно сегодня на заседании правительства.
«Совет будет действовать при Кабинете министров, и пока мы все проблемы владельцев автотранспортных средств не урегулируем, он будет работать на постоянной основе», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
В свою очередь сопредседатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана ПРОДАН уточнила, что Совет автомобилистов создан для урегулирования всех проблем автовладельцев, которые являются физическими лицами.
В состав совета будут входить представители Государственного комитета по вопросам предпринимательства, министры транспорта и связи, финансов, а также заместитель министра внутренних дел и представители общественных объединений автовладельцев.
Как сообщал УНИАН, в конце 2008 г. Верховная Рада приняла закон, который увеличивает налог с владельцев транспортных средств, в частности при первой регистрации, в 5-10 раз.
5 февраля во всех крупных городах состоялась всеукраинская акция протеста автовладельцев против увеличения транспортного сбора и налогов.
6 февраля Ю.ТИМОШЕНКО провела совещания при участии представителей общественных объединений автовладельцев. Она поручила подготовить на следующее заседание правительства документы относительно упрощения системы передачи права управления автомобилем и целесообразности временного регистрационного талона, а также проект распоряжения о запрещении ГАИ принимать участие в незаконной эвакуации автомобилей.