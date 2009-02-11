В Украине при Кабинете министров создан Совет автомобилистов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято единогласно сегодня на заседании правительства.

«Совет будет действовать при Кабинете министров, и пока мы все проблемы владельцев автотранспортных средств не урегулируем, он будет работать на постоянной основе», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В свою очередь сопредседатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана ПРОДАН уточнила, что Совет автомобилистов создан для урегулирования всех проблем автовладельцев, которые являются физическими лицами.

В состав совета будут входить представители Государственного комитета по вопросам предпринимательства, министры транспорта и связи, финансов, а также заместитель министра внутренних дел и представители общественных объединений автовладельцев.

Как сообщалось, 5 февраля в Украине началась акция протеста автомобилистов против увеличения транспортного сбора.

6 февраля Ю.ТИМОШЕНКО провела совещание с участием представителей общественных объединений автовладельцев, по результатам котрого поручила создать Совет автомобилистов.