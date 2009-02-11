Эвакуировать авто можно в случае блокирования им движения

Кабинет министров разрешил производить эвакуацию машин только в случае блокирования ими автомобильного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы также сняли вопрос, что инспектор ГАИ не может через какую-либо службу вызывать эвакуатор, а только через службу Госавтоинспекции», - сказала председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ.

По ее словам, при эвакуации автомобиля, который заблокировал автомобильное движение, будет составляться протокол, который обязаны подписать представитель ГАИ, эвакуаторщик, два свидетеля, владелец эвакуируемой машины, а также страховой комиссар, если он прибыл на место эвакуации.

А.КУЖЕЛЬ сообщила, что при эвакуации автомобиля обязательно будет производиться фотографирование транспортного средства. «Поскольку есть очень много жалоб, когда эвакуируют новую машину, а владелец забирает ее со штрафной площадки уже поврежденной, а ответственности никто не несет», - пояснила она.

Кроме того, в соответствии с утвержденным порядком эвакуации предлагается в случае незаконной парковки автомобиля преимущественно использовать блокировку колес. При этом стоимость эвакуации будет устанавливаться в фиксированном размере совместным приказом Министерства финансов, Министерства экономики и Министерства внутренних дел.

Кроме того, Кабинет министров поручил отменить совместные приказы Министерства внутренних дел и местных органов власти, которые ранее регулировали порядок эвакуации машин, припаркованных с нарушением правил.