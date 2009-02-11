Отменен временный регистрационный талон

В Украине передача прав на управление автомобилем может осуществляться только на основании доверенности при условии наличия водительского удостоверения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании правительства.

«Таких временных регистрационных талонов ни в одной стране нет – это наше украинское ноу-хау. Давайте создадим упрощенные процедуры для жизни людей. Поэтому я предлагают радикальное решение – отменяем (временный регистрационный талон – УНИАН) и точка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, министр юстиции Николай ОНИЩУК уточнил, что действие выданных ранее временных регистрационных талонов сохраняется. По его словам, после того, как решение правительства вступит в силу, основанием для передачи управления транспортным средством другому лицу может быть как доверенность, заверенная нотариусом, так и временный регистрационный талон.

«А далее, если гражданин хочет получить доверенность, он получает доверенность, а если хочет управлять машиной на основании временного регистрационного талона – пусть его получает, но он теперь уже не будет обязательным при наличии доверенности. Выбор будет осуществляться только на добровольной основе», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В настоящее время водитель – владелец автотранспортного средства - в случае передачи прав на управление машиной второму или третьему лицу оформляет доверенность, а человек, получивший доверенность и право на управление машиной, обязан в государственной автоинспекции получить еще и временный регистрационный талон.