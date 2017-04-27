АМКУ заставил "Киевстар" удешевить звонки на стационарные телефоны

Крупнейший украинский оператор сотовой связи "Киевстар" выполнил рекомендации Антимонопольного комитета Украины, признавшего компанию монополистом на рынке исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи, и снизил свои тарифы в данном сегменте, сообщила пресс-служба регулятора.

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"По состоянию на 26 апреля 2017 года "Киевстар" уже сообщил АМКУ о выполнении рекомендаций, а именно – о внесении изменений в условия предоставления и подключения тарифных планов "Комфорт", "Комфорт+" и "Ультракомфорт" для абонентов предоплаченной связи, что обеспечивает выполнение предоставленных рекомендаций", – говорится в сообщении.

Таким образом, по данным АМКУ, согласно обновленным условиям тарифных планов, для абонентов "Киевстара" при звонках на номера фиксированной связи стоимость первых 30 минут разговора составит 16 копеек, а дальше – 74 копейки/минута.

"Это почти вдвое ниже предварительно установленной стоимости минуты звонка на номера абонентов фиксированной связи Украины", – отметила пресс-служба регулятора.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года АМКУ рекомендовал оператору "Киевстар" привести тарифы на исходящие звонки на номера абонентов фиксированной связи к экономически обоснованному уровню, применив единый подход к определению тарифов на исходящие звонки на мобильные сети и на сети фиксированной связи.

По данным регулятора, тарифы компании "Киевстар" на звонки абонентам фиксированной связи в три раза превышали тарифы конкурентов – операторов "МТС Украина" и lifecell. Так, тарифы оператора "Киевстар" составляли около 1,50 гривни/минута и 1,75 гривни/минута. В то время как тарифные планы операторов "МТС Украина" и lifecell позволяли абонентам звонить на номера фиксированной связи не более чем за 50 копеек/минута.

Пресс-служба оператора "Киевстар" в ответ на запрос УНИАН сообщила, что действующие тарифы являются обоснованными и максимально выгодными для абонентов оператора.

В июле 2016 года АМКУ признал компанию "Киевстар" монополистом на рынке исходящих звонков на номера абонентов фиксированной связи, поскольку его доля на этом рынке превышает 35%.

Компания "Киевстар", основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Количество абонентов мобильной связи оператора составляет более 26 миллионов пользователей. Акционером "Киевстара" является холдинг с российскими корнями VEON (бывшая VimpelCom).