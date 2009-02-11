ФГИУ планирует продать госпакет ”АэроСвита”

Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации государственного пакета акций ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" (Киевская область) в размере 22,3941% уставного фонда.

Об этом говорится в сообщении официального издания Фонда госимущества «Ведомости приватизации» от 11 января 2009 года.

Издание также отмечает, что номинальная стоимость госпакета из 96,83 тыс. акций составляет 4 млн. 336 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», созданное в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и мощным самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда.

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.