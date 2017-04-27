Польская авиакомпания LOT открывает рейс Львов – Познань

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines с 23 июня открывает рейс по маршруту Львов – Познань, сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого.

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Согласно сообщению, перелеты будут выполняться два раза в неделю (по вторникам и пятницам, а с 02.10.2017 – по понедельникам и пятницам), вылет из Львова в 4:15, а в обратном направлении – в 2:55.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания LOT Polish Airlines сообщила о планах в этом году увеличить частоту рейсов по маршруту Харьков – Варшава до 7 раз в неделю.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети, которая состоит из 27 направлений (24 международных и 3 внутренних).

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).