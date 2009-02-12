Продажи автомобилей в России упали на треть

В январе в России было продано 116 тысяч 500 новых автомобилей российской и зарубежной сборки, сообщает РИА Новости..

Это следует из предварительных данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет газета "Ведомости" в четверг. По сравнению с январем 2008 года продажи упали на 33%, а с декабрем 2008 года - и вовсе на 44,5%, пишет издание.

Некоторые специалисты называют это "катастрофой".

Такого падения рынок не видел с 1999 года, говорит член правления "Рольфа" Роман Хапаев.

Лучший результат из десятки лидеров показала Honda, сократившая продажи всего на 2%, худший - Hyundai (-48%).

Десятку возглавляет "АвтоВАЗ", продавший 29110 машин (в январе 2008 года - 46624, снижение на 38%). Второе место сохранил бренд Chevrolet, на третье место по продажам поднялся Ford.

Ernst & Young прогнозирует, что в нынешнем году поменяется структура рынка. Доля автомобилей российских брендов увеличится с 25,5% до 35% (670 000-730 000 автомобилей), а в целом спрос сместится в сторону более дешевых автомобилей. Пока дилеры держатся за счет продаж завезенных еще в прошлом году автомобилей. Когда эти запасы кончатся, продажи иномарок средней ценовой категории резко упадут, говорит эксперт Ernst & Young Иван Бончев.

Главный исполнительный директор розничного подразделения группы "Рольф" Вардан Даштоян считает, что спрос отчасти поддерживался покупателями, пришедшими в салоны из-за опасения роста цен на автомобили.

Бончев думает, что, как минимум, в ближайший год восстановления спроса уже не предвидится.

Ernst & Young в обзоре автомобильного рынка прогнозирует в 2009 году падение продаж новых легковых автомобилей на 25-30% (до 1,92-2,06 миллиона автомобилей).

Другие эксперты ожидают снижение продаж не меньше чем на 50% - до 1,3-1,5 миллиона автомобилей. Все зависит от цен на нефть. Если они не поднимутся до 50-70 долларов за баррель, массовый покупатель будет выбирать российские бренды или иномарки, произведенные в России.