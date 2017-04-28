Набсовет "Укрзализныци" передал Кабмину отчет о работе правления компании

Наблюдательный совет Публичной акционерной компании "Укрзализныця" принял решение о передаче для утверждения Кабинетом министром отчета о работе главы и членов правления "Укрзализныци" по ведению финансово-хозяйственной деятельности компании в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, соответствующее решение члены насбовета "Укрзализныци" приняли 27 апреля. Членам наблюдательного совета также были представлены результаты аудита общества, который провела международная компания Ernst&Young.

По словам главы правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, заключение аудиторов однозначное: правлению удалось оптимизировать работу компании. "Впервые за много лет не ставится под сомнение ее дееспособность", - цитирует Балчуна пресс-служба.

Сообщается, что в 2016 году "Укрзализныце" по сравнению с 2015 годом удалось увеличить доходы от реализации на 6,4 миллиарда гривень - до 66,6 миллиарда гривень, в три раза уменьшить ущерб от курсовой разницы, получить прибыльный финансовый результат по национальным стандартам бухгалтерского учета - 0,3 миллиарда гривень, тогда как в 2015 году был убыток – 683,3 миллиона гривень.

Отмечается, что по международным стандартам финотчетности финансовый результат компании в 2016 году убыточный – 7,3 миллиарда гривень, при этом он меньше по сравнению с 2015 годом на 9,5 миллиарда гривень, или в 2,3 раза.

"Убыток предприятия по международным стандартам в 7,3 миллиарда гривень обусловлен значительным ростом амортизационных отчислений - с 7 миллиардов гривень в 2015 году до почти 18 миллиардов гривень в 2016 году. Поэтому, это - бумажный убыток, и обусловлен он индексацией стоимости основных средств, а не показатель реальных потерь компании", - сказал Балчун.

Как сообщал УНИАН, компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y) завершила проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Публичной акционерной компании "Укрзализныця" за 2016 год, согласно которому компания получила 7,3 миллиарда гривень убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют.