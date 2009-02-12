«Фаина» уже в территориальных водах Кении

«Фаина» уже находится в кенийских территориальных водах в сопровождении кораблей ВМС США и Республики Кения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, вечером 11 февраля в аэропорт кенийского города Момбаса прибыл спецрейсом украинский самолет, который доставил туда сменный экипаж «Фаины», готовый в кратчайшие сроки принять судно.

Этим же самолетом в Кению прибыли врачи, представители компаний-спецэкспортеров, судовладелец, журналисты ряда украинских средств массовой информации, чтобы встретить судно в порту ориентировочно сегодня в полдень.

И.ВАННИКОВА объяснила, что для ускорения осуществления установленных процедур принятия судна в порту Момбаса, заблаговременного оформления необходимых документов, утром 12 февраля навстречу «Фаине» отправился буксир, на борту которого находятся представители соответствующих кенийских государственных органов и судовладельца.

По информации пресс-секретаря Президента, обратным рейсом по маршруту Момбаса-Киев планируется вернуть на родину освобожденных из пиратского плена моряков, прибытие которых в аэропорт «Борисполь» ожидается утром 13 февраля.

«С целью создания условий для скорейшей встречи освобожденного экипажа со своими родными организована централизованная доставка членов семей моряков в город Киев, им будет предоставлена возможность приветствовать команду «Фаины» сразу после схождения с трапа самолета», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она добавила, что в случае необходимости освобожденный моряки и их родные будут обеспечены транспортом для возвращения домой.