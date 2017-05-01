В Одесский порт зашел танкер под российским флагом

В Одесский морской торговый порт зашел танкер "Граф" под российским флагом.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесского отряда Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Наталья Гуменюк, российский танкер зашел под погрузочные операции.

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В пресс-службе заявили, пограничники держат на особом контроле все суда под флагом РФ. Отмечается, что указанный танкер прошел стандартную процедуру захода в порт, и к данному судну претензий нет.

"Его экипаж состоит из 12 человек, это - законопослушные граждане. Танкер дважды подвергался досмотру на территории Украины – на Дунае и в Одессе. Все документы в порядке, экипаж идет на сотрудничество с властями", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что это - не линейное судно, выполняющее работу, согласно графику, утвержденному, судовладельцем.

Этот танкер прибыл из Азова в Дунай, где на 61-й миле у него были грузовые операции. По сведения пресс-службы, потом "Граф" вернулся в Одессу для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

По информации источника в Одесском порту, "Граф" вошел в гавань 30 апреля, был перешвартован к отдаленному причалу № 38.

При этом в диспетчерской службе порта отказались предоставить какую-либо информацию об этом судне.