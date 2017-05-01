СМИ показали российский танкер с развевающимся триколором в Одесском порту (фото)
17:17, 01 мая 2017Транспорт/Связь
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Следующим пунктом назначения "Графа" будет порт Азов.
Танкер "Граф" зашел под флагом России / Думская
30 апреля ночью в Одесский морской торговый порт зашел танкер "Граф" под флагом России. Факт стоянки судна страны-агрессора зафиксировали журналисты Думской.
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В настоящее время судно стоит так, что только с одной точки набережной видна его рубка. На фото хорошо читается название танкера и развевающийся триколор на корме.
Танкер "Граф" зашел под флагом России / Думская
Следующим пунктом назначения "Графа" будет порт Азов, куда он должен прийти 4 мая.
Как сообщал УНИАН, в диспетчерской службе Одесского морского торгового порта отказались предоставить какую-либо информацию об этом судне.
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