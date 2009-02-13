В Харькове в два раза подняли цены на метро

В Харькове в два раза подняли цены на проезд в метро.

Соответствующее распоряжение подписал главы Харьковской областной государственной администрации Арсений АВАКОВ.

Уже с 14 февраля жетон харьковчане смогут купить по 1,5 грн. вместо 75 копеек, передает “5 канал”.

Разговоры о необходимости такого подорожания велись давно. Еще в декабре прошлого года руководитель "Харьковского метрополитена" Сергей МУСЕЕВ на официальном сайте предприятия обнародовал заявление, что плата вырастет из-за убыточности метро. А новый тариф в полторы гривни якобы включает исключительно эксплуатационные расходы, поэтому ниже быть не может.

В обращении появятся новые жетоны - голубого цвета. Их будут внедрять постепенно: сначала на одном уровне будут работать как старые, так и новые жетоны.

Харьковский метрополитен занимает второе место в Украине по протяжности линий и количеству перевезенных пассажиров. На сегодня протяжность всех линий метрополитена составляет 35,59 км, на которых расположено 28 станций. Инвентарное количество вагонов - 321 единица.