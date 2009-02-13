Прибыль Rolls Royce выросла

Британский производитель авиационных двигателей Rolls Royce Group Plc в четверг объявил, что базовая прибыль компании в 2009 году будет примерно соответствовать показателям прошлого года и пока еще рано делать прогнозы о влиянии кризиса на деятельность фирмы.

Прибыль до уплаты налогов в 2008 году составила 880 миллионов фунтов ($1,27 миллиарда). Это на 10 процентов превышает показатели прошлого года, когда компания заработала 800 миллионов фунтов.

Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 872 миллиона фунтов.

Компания сообщила, что объем заказов вырос на 21 процент до 55,5 миллиарда фунтов, но компания ощущает влияние мирового кризиса.

"Текущий экономический кризис повлияет на компанию через поставщиков и клиентов, однако дать прогнозы о том, насколько сильным и продолжительным будет влияние кризиса, мы не можем", - сообщает Rolls Royce.