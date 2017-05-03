"Укравтодор" планирует открыть платные автомагистрали на Киевщине и Львовщине

В ближайшее время в Украине появятся платные автомобильные магистрали. Об этом сообщил председатель «Укравтодора» Славомир Новак, передает AFP.

По его словам, автомагистрали будут находится параллельно с уже существующими трассами. Те останутся бесплатными.

Вероятными регионами, где построят платные автобаны, станет расстояние между Львовом и пунктом пропуска Краковец на границе с Польшей. Также платная дорога может появиться между Киевом и Белой Церковью.

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Эти направления имеют высокий транспортный поток — 18-20 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому больше всего заинтересуют иностранных инвесторов.

Ранее сообщалось, что «Укравтодор» планирует создать «черный список» ремонтников дорог.