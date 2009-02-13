Toyota распределит работу на 6 заводах США

Автомобильный гигант Toyota с апреля применит принцип распределения работы среди сотрудников на 6 заводах в США, чтобы избежать сокращения рабочей силы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

При сокращении производства из-за кризиса компания приняла решение не увольнять сотрудников, а распределить уменьшившийся объем работы на всех. В результате у каждого сотрудника сократится рабочий день и заработная плата в среднем на 10%.

Принцип распределения работы будет применен на 6 заводах в штатах Кентукки, Техас, Индиана, Алабама.

Автоконцерн впервые в своей истории пошел на распределение работы между сотрудниками. Такое решение вызвано сокращением продаж автомобилей в мире и отсутствием реальных перспектив на улучшение ситуации в обозримом будущем. Руководство Toyota рассчитывает таким образом сохранить кадры и пережить кризис.