Новый Сборник грузовых тарифов заработает со 2 квартала

«Укрзализныця» рассчитывает на введение в действие нового Сборника грузовых тарифов со второго квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель генерального директора “Укрзализныци” Виктор ЧЕРНЫЙ.

«Надеюсь, что в марте, во всяком случае, начиная со второго квартала, мы внедрим Сборник», - отметил он.

По его словам, Сборник согласован практически со всеми основными пользователями услуг «Укрзализныци». В то же время, сказал В.ЧЕРНЫЙ, появляются сообщения в прессе от отдельных представителей горно-металлургического комплекса о том, что Сборник нельзя вводить, поскольку в нем заложено повышение тарифов на 25-100%.

В.ЧЕРНЫЙ опроверг эту информацию, отметив, что Сборник будет введен как базовый документ и не предусматривает повышения тарифов.

Он сказал, что в условиях кризиса, выполняя поручения правительства и Президента, «Укрзализныця» не пойдет на повышение тарифов. По словам В.ЧЕРНОГО, Сборником предусмотрено внесение изменений в тарифную политику в соответствии с требованиями ЕС и ВТО. Как отметил он, Украина является единственной из стран СНГ, в которой действует Сборник, основанный на принципах документа времен Советского Союза. По его словам, уровень тарифов в новом Сборнике практически не отличается от действующих, а для отдельных видов грузов значительно ниже. К примеру, для контейнерных грузов предусмотрено снижение в 2,8 раза. Кроме того, Сборником предусмотрены новые прозрачные принципы построения тарифа. Также новым документом предлагается сократить виды перевозок и услуг ведомства, которые осуществляются по свободным тарифам, – с 32 до 8. Кроме того, исключено 17 видов дополнительных сборов. В.ЧЕРНЫЙ отметил, что в новом сборнике отменена норма минимальной погрузки. Он сообщил, что на следующей неделе планируется проведение «Укрзализныцей» круглого стола по вопросам по новому сборнику с участием всех заинтересованных сторон, на котором планируется решить все проблемные вопросы.

Как сообщал УНИАН, проект приказа Министерства транспорта и связи Украины "О введении в действие Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины и Коэффициентов, которые применяются к тарифам Сборника грузовых тарифов железнодорожного транспорта Украины” был еще 6 октября 2008 года обнародован на сайтах министерства и «Укрзализныци» и направлен на согласование в причастные министерства и ведомства.

Однако, как заявили в пресс-службе «Укрзализныци, на протяжении всего этого времени определенные финансово-промышленные группы препятствуют согласованию Сборника.

Справка УНИАН. Основными принципами нового Сборника являются:

- обеспечение благоприятных условий для создания конкурентной среды в сфере грузовых железнодорожных перевозок и соблюдения положений пакета директив ЕС в сфере железнодорожного транспорта относительно предоставления права пользования железнодорожной инфраструктурой разным субъектам хозяйственной деятельности;

- внедрение прозрачной методики расчета платы за перевозку грузов в подвижном составе железных дорог и частных владельцев;

- сокращение перечня дополнительных сборов за услуги, которые связаны с грузовыми железнодорожными перевозками.