В Украине растут продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 11% - до 6,346 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По итогам прошлого месяца лидером стала японская марка Toyota с показателем 901 проданных авто. При этом, продажи Toyota относительно апреля 2016 года выросли на 13%.

Второй по популярности автомобильной маркой в апреле на украинском рынке была французкая Renault с результатом 768 проданных авто, что на 44% больше, чем в апреле прошлого года.

На третьем месте корейская KIA с результатом 464 авто, что на 42% больше, чем в апреле 2016 года.

На четвертом - Skoda, спрос на автомобили этой марки снизился на 10%, до 360 шт., а замыкает пятерку лидеров Volkswagen - 359 проданных авто, что на 43% меньше прошлогоднего показателя.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 48% - до 7,278 тыс. единиц.

По итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с результатом 2016 года вырастут на 32-38%.