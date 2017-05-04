Таможни с начала года направили на ремонт дорог 4 миллиарда - Гройсман

Таможни с начала года направили на ремонт дорог за счет перевыполнения планов по сборам 4 млрд грн.

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Об этом на своей странице в сети Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Реформа таможни дает плоды - за январь-апрель 2017 года удалось дополнительно перенаправить 4 млрд грн на ремонт украинских дорог», - написал он.

Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы, больше всего средств на ремонт дорог аккумулировано в марте-апреле (соответственно почти 1,7 млрд грн и около 1 млрд грн). Всего с начала года в государственный бюджет таможнями было перечислено 94,4 млрд грн таможенных платежей. Таможни ГФС перевыполнили запланированные показатели по поступлениям на 11,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн.

Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.