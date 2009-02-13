Убыток ”Национальных авиалиний Украины” вырос в 50 раз

ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» в 2008 году увеличило чистый убыток в 50 раз – с 139 тыс. грн. до 6 млн. 972 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход компании за отчетный период снизился с 981 до 131 тыс. грн. – в 7 раз, чистый доход снизился в 7,5 раза – с 817 до 109 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» в 2007 году увеличило чистый убыток в 5 раз – с 26,6 до 139 тыс. грн., чистый доход компании снизился в 1,6 раза – с 1325,8 тыс. грн. до 817,4 тыс. грн.

«Национальные авиалинии Украины» в 2006 г. снизили чистый убыток, по сравнению с 2005 г., в 5,8 раза – с 154,5 до 26,6 тыс. грн. В 2005 году компания снизила чистый убыток, по сравнению с 2004 годом, в 6 раз – с 976,7 до 154,5 тыс. грн.

Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможность выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.

100% акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" принадлежат Фонду госимущества Украины.

В 1998 году Арбитражный суд г. Киева объявил авиакомпанию "Национальные авиалинии Украины" банкротом. Уже в январе 1999 года суд вынес решение о приостановлении процедуры банкротства до завершения приватизации компании.

В мае 2000 года ФГИУ утвердил план реструктуризации авиакомпании "Национальные авиалинии Украины", в ходе которой планировалось на базе имущества компании создать несколько самостоятельных предприятий.

С 1999 г. было предпринято несколько попыток выставить на торги контрольный пакет акций авиакомпании, но не нашлось ни одного покупателя. 13 марта 2008 г. ФГИУ объявил очередной конкурс по продаже 100% акций авиалиний. В мае 2008 г. конкурс снова был признан не состоявшимся.