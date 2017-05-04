"Укрзализныця" запустила поезд из Киева в Солотвино

Акционерная компания "Укрзализныця" запустила с 3 мая прямой поезд № 213/214 по маршруту Киев – Солотвино – Киев.

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Как сообщила пресс-служба компании, в первый день курсирования поездом воспользовались 459 пассажиров, его загрузка составила 55%.

"Со станции Киев-Пассажирский поезд отправляется в Солотвино по нечетным числам в 18:34 и прибывает на станцию Солотвино-1 в 13:42. Обратно со станции Солотвино-1 поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в столицу Украины в 10:05. В составе поезда курсируют 19 вагонов - купейные, плацкартные и класса люкс", - отметили в компании.

В сообщении отмечается, что поезд Киев - Солотвино впервые обеспечил прямое железнодорожное сообщение столицы Украины с населенными пунктами восточного Закарпатья, тогда как раньше в этот регион курсировал только поезд Львов - Солотвино.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года глава компании "Укрзализныця" Войцех Балчун на своей странице в Facebook сообщил, что в 2017 году планируется расширение сети скоростных маршрутов, а также закупка 4 новых скоростных поездов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Мининфраструктуры в 2017 году намерено запустить ряд новых железнодорожных направлений в Европу, в частности, в Венгрию и Словакию.