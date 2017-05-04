"Укрпочта" в прошлом году получила почти 190 миллионов убытка

Публичное акционерное общество "Укрпочта" в прошлом году получило 188 миллионов гривень чистого убытка против 53 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

Как сообщила пресс-служба предприятия, "Укрпочта" показала негативный результат в связи с переоценкой имущества компании в рамках корпоратизации и списания требований к неплатежеспособным банкам.

Читайте такжеУкрпочта выпустила почтовую марку с Джамалой

"Финансовая прибыль до налогообложения за 2016 год без учета эффекта от переоценки имущества и одноразовых списаний составила 106,1 миллиона гривень. Учитывая эффект от переоценки имущества в рамках корпоратизации (228,1 миллиона гривень) и разовое списание требований к признанным неплатежеспособными банкам "Златобанк" и "Дельта Банк" (66 миллионов гривень), предприятие получило убыток в размере 188 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что в результате проведения переоценки активы компании были увеличены в 4 раза, что привело к росту амортизационных отчислений.

"Переоценка имущества выявила проблемы, которые накапливались годами: некоторые активы были только на балансе, часть - на счетах ненадежных неплатежеспособных банков, в то же время недвижимость была недооценена", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Согласно сообщению, чистый доход предприятия в прошлом году вырос на 15% и составил 4,5 миллиарда гривень. В частности, доход от предоставления услуг по пересылке мелких пакетов увеличился на 43,5%, от периодических изданий - на 45%, от платежей – на 23,6%, от пересылки посылок – на 21,4%.

По данным пресс-службы, операционные расходы компании выросли на 12%, большая часть которых была направлена на увеличение зарплаты сотрудников.

В компании добавили, что в январе-марте 2017 года предприятие получило 238 миллионов гривень чистого убытка против 15 миллиона гривень чистой прибыли за аналогичный период 2015 года в связи с начислением амортизации и ростом зарплат сотрудников.

Чистый доход "Укрпочты" в первом квартале вырос до 1,1 миллиарда гривень с 1 миллиардов годом ранее.

Согласно сообщению, покрывать чистый убыток первого квартала предприятие планирует за счет дальнейшего роста выручки. Для этого компания развивает свой продуктовый портфель - перезапустила услугу экспресс-доставки, активизировала работу с корпоративными клиентами в сегменте электронной торговли, запустила новые финансовые продукты (переводы между картами и оплата услуг онлайн), увеличила эффективность розничной торговли. Также начала обновление автопарка, закупает компьютеры, проводит автоматизацию отделений, сокращает сроки пересылки отправлений.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году УГППС "Укрпочта" получила 53 миллиона гривень прибыли – лучший результат за последние 15 лет. При этом чистый доход госпредприятия в 2015 году составил 4,4 миллиарда гривень. В 2014 году компания получила 4 миллиона гривень убытков.

1 марта Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество по образцу таких европейских почтовых компаний, как Deutsche Post, Austria Post или PostNL.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.