Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 26%

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года вырос на 26% и составил 915 авто, а относительно прошлого месяца вырос на 8%, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Читайте такжеВ Украине растут продажи новых автомобилей

Лидером месяца стала марка Renault с объемом продаж 171 машина. По сравнению с апрелем 2016 года спрос на новые коммерческие автомобили марки Renault вырос на 49%.

На втором месте оказался итальянский Fiat с результатом 108 автомобилей. При этом продажи автомобилей Fiat увеличились на 35%.

Третье место поделили две автомобильные марки - Ford и MAN, которые реализовали по 76 машин. При этом продажи Ford относительно прошлогоднего апреле увеличились на 95%, а продажи автомобилей MAN подскочили в 7,6 раза.

На четвертой позиции - Mercedes-Benz с результатом 71 авто, что на 6% больше по сравнению с апрелем 2016 года, а замыкает пятерку лидеров российский ГАЗ, спрос на автомобили этой марки снизился на 42% до 63 единиц.

Всего с начала года в Украине было продано 3269 новых коммерческих автомобилей, что на 43% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.