Кабмин внедрил электронный проездной документ

Правительство 11 февраля 2009 г. приняло постановление, которым внесло изменения в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом, согласно которым отныне продажа железнодорожных билетов может осуществляться не только через кассы, но и через телекоммуникационные сети общего пользования (Интернет, специализированные автоматы самообслуживания (киоски), мобильная связь).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, для усовершенствования системы продажи билетов внедряется электронный проездной документ. Он дает возможность пассажиру не обращаться в кассу, а посадку в поезд осуществлять по информации, распечатанной им самим и проверенной проводником вагона сооветствующими средствами, которые будут считывать информацию.

В министерстве отмечают, что принятие данного документа направлено на защиту прав потребителей, улучшение условий их обслуживания при пользовании железнодорожным транспортом.