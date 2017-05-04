Победителем тендера на дноуглубление в порту "Южный" вместо бельгийской стала китайская компания

Победителем второго тендера стоимостью 586 миллионов гривень на дноуглубление в порту "Южный" вместо объявленной ранее бельгийской компании Novadeal LTD стала китайская компания China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC). Как сообщили УНИАН в администрации морского торгового порта "Южный" (Одесская область), речь об аукционе в рамках тендера на реализацию проекта "Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта "Южный" (строительно-монтажные работы).

Читайте такжеБельгийская компания стала вторым победителем тендера по дноуглублению порта Южный

Как пояснили в администрации, ранее победителем конкурса признали Novadeal LTD. Однако она не предоставила необходимый перечень документов для завершения конкурсной процедуры. Отмечается, что, по условиям тендера, победитель обязан подтвердить предложенную цену соответствующими техническими документами.

"Но этим участником договорная цена была посчитана некорректно - без соблюдения государственных стандартов Украины – "Правил определения стоимости строительства" и "Правил определения стоимости проектно-поисковых работ и экспертизы проектной документации на строительство", - уточнили в администрации.

Кроме того, цена тендерного предложения Novadeal LTD по результатам аукциона не соответствует договорной цене, указанной в проекте контракта, подписанного участником и загруженного в систему Prozorro, и пр.

В связи с этим предложение бельгийцев отклонено, а победителем стал второй по ценовому предложению претендент, которым является China Harbour Engineering Company Ltd.

Как пояснили в администрации, цена тендерного предложения Novadeal LTD по результатам аукциона, состоявшегося 24 апреля, составила 586 миллионов гривень, а цена, предложенная CHEC, немногим больше - 586,045 миллиона гривень.

Отмечается, что CHEC должна в течение трех рабочих дней загрузить требуемую информацию в систему, а тендерный комитет – проверить ее на соответствие нормам и стандартам. Окончательные результаты тендера будут озвучены после проверки всех необходимых документов от China Harbour Engineering Company Ltd.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" приняло решение подписать договор с китайской компанией - China Harbour Engineering company Ltd. – по проекту "Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий морского порта "Южный". Это - первая очередь проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам "Южного". Стоимость проекта - 1,06 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Морской торговый порт "Южный" – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 метра, глубины у причалов – 14-15,5 метра). Общая протяженность причалов – около 2,6 километра.