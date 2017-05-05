В Киеве на время Евровидения метро изменит график работы

В столице на время проведения Евровидения метрополитен будет работать дольше. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

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В частности, для обеспечения перевозки зрителей на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017 работа столичной подземки будет продлена: с 8 на 9 с 10 на 11 мая в 1:00; с 9 на 10 и с 11 на 12 мая в 2:00; с 12 на 13, с 13 на 14 мая в 3:00.

Как мы работаем:

- с 8 на 9 и с 10 на 11 мая +1 час.

- с 9 на 10 и с 11 на 12 мая +2 час.

- с 12 на 13 и с 13 на 14 мая +3 час. pic.twitter.com/swZq2a1WEt — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) May 5, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, увидеть первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение" в Киеве вживую можно за 499 гривен. Такова цена входного билета в большинстве фан-зон указана на сайте по бронированию.

Организаторы предоставили скидку до -80% или до -2000 гривен на билеты во все отделения МВЦ на Левобережной, кроме VIP-сектора. По состоянию на 16:00 на сайте бронирования доступны несколько сотен билетов.