В Киеве на время Евровидения метро изменит график работы

10:46, 05 мая 2017
Транспорт/Связь
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Работу подземки продлят.

В последние дни Евровидение метро будет работать на 3 часа дольше / фото УНИАН

В столице на время проведения Евровидения метрополитен будет работать дольше. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

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В частности, для обеспечения перевозки зрителей на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017 работа столичной подземки будет продлена: с 8 на 9 с 10 на 11 мая в 1:00; с 9 на 10 и с 11 на 12 мая в 2:00; с 12 на 13, с 13 на 14 мая в 3:00.

Как сообщал УНИАН ранее, увидеть первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение" в Киеве вживую можно за 499 гривен. Такова цена входного билета в большинстве фан-зон указана на сайте по бронированию.

Организаторы предоставили скидку до -80% или до -2000 гривен на билеты во все отделения МВЦ на Левобережной, кроме VIP-сектора. По состоянию на 16:00 на сайте бронирования доступны несколько сотен билетов.

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Теги: #метро в Киеве#график работы метро в Киеве