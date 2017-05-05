В Киеве на два с половиной месяца ограничат движение на Южном мосту

"Киевавтодор" предупреждает, что из-за работ по благоустройству, в течение двух с половиной месяцев на Южном мосту возможны ограничения движения транспорта. Об этом сообщается на сайте КГГА.

С 10 мая до 31 июля на Южном мосту будут красить перильное ограждение и проводить работы по песчаноструйной очистке

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"На Южном мостовом переходе возможны незначительные ограничения движения транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Ранее движение транспорта было ограничено на мосту Метро.