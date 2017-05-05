Новый рельсовый автобус Ковель - Хелм отправился в тестовый рейс

Железнодорожники совместно с Волынской облгосадминистрацией запустили сегодня, 5 мая, в тестовом режиме рельсовый автобус по новому маршруту Ковель – Хелм (Польша).

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"5 мая впервые отправляемся в тестовое путешествие рельсовым автобусом из Ковеля в Хелм. Буду очень тщательно все анализировать и рассматривать, чтобы при необходимости предложить внести определенные коррективы, чтобы замысел был реализован. Еще есть ряд проблемных моментов регионального и национального уровней с украинской стороны, которые мы хотим решить", - сообщил на своей странице в сети Facebook заместитель председателя Волынской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Кошарук.

Он также отметил, что Волынская ОГА намерена проработать совместно с польскими коллегами в Хелме вопрос эффективного осуществления пограничного и таможенного контроля.

"Стремимся усовершенствовать и ускорить эту процедуру как на польской, так и на украинской территориях. Поставили себе задание: обеспечить проезд в течение не более 2 часов стоимостью не более 150 гривень", - добавил чиновник.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, поезд отправился в свой первый тестовый рейс ориентировочно в 11:40, прибытие на конечную станцию назначения ожидается через 1,5 часа.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство регионального филиала "Укрзализныци" "Львовская железная дорога" сообщило о планах запустить данный поезд в конце мая или в начале июня, цена билетов составит около 130-150 гривень.

В свою очередь, в "Укрзализныце" сообщили, что на данном маршруте будет задействован двухвагонный рельсовый автобус производства польского концерна Pesа, рассчитанный на 182 места для пассажиров. Также актуальной остается задача продления данного железнодорожного маршрута до Люблина.

Вопрос запуска поезда по вышеупомянутому маршруту обсуждался еще в феврале текущего года. Предполагалось, что реализация проекта станет возможна уже летом 2017 года. Председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщал, что компания также прорабатывает планы запуска поезда по маршруту Львов - Краков.