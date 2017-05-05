Над Киевом на время проведения "Евровидения" закрыли воздушное пространство

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины инициировал закрытие воздушного пространства над Киевом на время проведения вокального конкурса «Евровидиние-2017».

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной авиационной службы Украины.

«Воздушное пространство над столицей закрыто. Инициатором этой меры выступил Генеральный штаб Украины», - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

По словам мера Киева Виталия Кличко, на проведение этого конкурса столица выделила 200 млн грн, не считая инвестиций в инфраструктуру города.

Также сообщалось, что на время проведения конкурса будет изменен режим работы метрополитена и ограничено движение в центральной части города.