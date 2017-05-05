Во время церемонии открытия "Евровидения-2017" изменится движение транспорта на улице Грушевского

На время церемонии открытия «Евровидения-2017» с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая вносятся изменения в движение транспорта на ул. Михаила Грушевского, на участке от Парковой дороги до уул. Ивана Мазепы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, вносятся изменения в работу автобусов маршрутов № 24, № 55 и № 62.

В частности, 7 мая движение автобусов маршрута № 24 закрывается; автобусы маршрута № 55 будут курсировать от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по существующему маршруту, далее – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украинки ул. Эспланадная, далее по действующему маршруту; автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»; с 7:00 до 13:00 автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Контрактовой площади до стадиона «Динамо им. лобановского. В. Лобановского».