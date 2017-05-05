В Киеве во время Евровидения общественный транспорт будет работать дольше

Во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» работа столичного общественного транспорта будет продлена. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

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В частности, метрополитен в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая будет работать на 1 час дольше в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая – на 2 часа, в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая – на 3 часа.

Вместе с тем, после прохождения последних поездов метрополитена будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций метро, а именно: троллейбусных– №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К; трамвайных– №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33; автобусных обычного режима движения– №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101; автобусных в режиме маршрутного такси– №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Работу фуникулера также продлят: в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая – до 00:30, в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая в 01:30, в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая – до 02:30.