Порошенко одобрил соглашение с ЕИБ о кредите в €200 миллионов на общественный транспорт

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации финансового соглашения (проект «Городской общественный транспорт Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Читайте такжеМинфин ищет банки для участия в проекте Украины и ЕИБ по кредитованию малого и среднего бизнеса

Как сообщили в пресс-службе главы государства, соглашение предусматривает привлечение 200 млн евро на модернизацию общественного транспорта.

«Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных денежных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что документом предполагается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в частности, создание автоматизированной оплаты проезда.

Соответствующий проект также будет получать софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму в 200 млн евро.

Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ вступает в силу с даты вступления в силу закона о его ратификации.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Верховная Рада приняла Закон «О ратификации финансового соглашения (Проект «Городской общественный транспорт Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году, и на сегодняшний день его акционерами являются 28 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.