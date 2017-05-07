В Украине вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте

Сегодня в Украине вступил в силу закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.

По мнению авторов закона, система, в частности, обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда. Кроме того, благодаря внесенным изменениям сократится время задержки общественного транспорта на остановках. Также это позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

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Кроме того, документом установлено обязательное обеспечение льготных категорий населения соответствующими электронными билетами.

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада приняла закон, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте.

Как ожидается, электронная система оплаты проезда должна повысить доходность государственного транспорта и, как результат, способствовать сокращению потребности в бюджетном финансировании.

В феврале президент Петр Порошенко подписал этот закон. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что пилотный проект по внедрению электронного билета в городском транспорте будет внедряться в нескольких крупных городах, включая Львов и Днепр.